laut.de-Kritik Weniger Eskapismus, mehr Sozialkritik. Review von Ulf Kubanke

Nach der finalen Runde des "Verfallen"-Grusicals ums Spukhotel Astoria, nehmen ASP den Waldorff-Salat vom Tisch und servieren stattdessen mit "Geisterfahrer" ein vergleichsweise irdisches Album. Mit der obigen Story hat die Platte nichts mehr zu tun.

Formal betrachtet ersetzt der "Geisterfahrer" 2016 die gleichnamige E.P. von 2012. Damals noch kaum mehr als eine Maxi, deren Arrangement und Sound unter Band-Querelen litt. Im Verlauf der "Verfallen"-Sessions entstanden zusätzliche Stücke, die den dortigen Rahmen sprengten und nach einem unabhängigeren Kontext verlangten.

So schlagen ASP pragmatisch zwei Fliegen mit einer Klappe. Die nunmehr obsoleten Ur-Versionen leben hier komplett neu vertont auf und bilden mit den taufrischen Nummern eine eigenständige LP.

Offiziel mögen dieser zum sogenannten "Fremder-Zyklus" gehören, wie bereits ihr "Maskenhaft". Glücklicherweise braucht der Hörer trotzdem keinen lästigen Storyline-Kompass. Für ASP-Verhältnisse verharren die Tracks textlich nämlich recht deutlich im Diesseits. Weniger Espakismus, wesentlich mehr Allgemeingültigkeit und sogar ein Quentchen Sozialkritik ergeben eine konzeptionelle Abwechslung. Der auf Dauer doch etwas brave Pseudohorror für zart besaitete Zahnarztgattinnen aus der Feder Kai Meyers bleibt außen vor.

Ähnlich wie "Verfallen", das mit großer ersten Halbzeit auftrumpfte, doch in der zweiten Hälfte schwächelte, zeigt sich auch auf dieser Scheibe die ganze Ammbivalenz ASPs. Zwischen herausragend und stereotyp verharren sie unentschlossen an des Weges Gabelung. Kein leichtes Spiel für den anspruchsvollen Hörer.

Das Titelstück bringt es auf den Punkt. Musikalisch bietet es lediglich durchschnittlichen Power-Rock in Schwarz. Textlich hat der Track indes einiges auf dem Kasten. Neben dem gelungenen Wortspiel "geisterfahren/Geist erfahren" glänzen folgende Worte: "Blinde Narren hinterm Steuer, denn der Abgrund wartet schon./ Finger suchen rote Knöpfe, Zungen immer Honigtöpfe, und am Ende rollen Köpfe, so will es die Tradition. Ab zurück ins Glied!"

In "Carpe Noctem" fallen sie hingegen zurück in Allerweltsgeleier: "Dank all meiner Schwächen werd' ich immer nur noch stärker./ Ich versuchs wie ein Berserker." Kaum zu glauben, leider wahr: Beide Texte stammen vom selben Verfasser.

Dennoch lohnt es sich, am Ball zu bleiben. Mit "Strom" und "Abertausend Fragen" knallen sie zwei bemerkeswerte Nummern auf "Astoria"-Niveau heraus. Die Destruktivität der Masse und die Verlorenheit des Indivisuums macht beide Songs zum Soundtrack für die Gegenwart. Besonders das Letztgenannte rockt rund und klingt catchy, während es im Gewand des scheinbar Unwissenden den Skeptiker gibt.

So geht es vom "Zauberbruder" zum Luder mit "Sind alle Männer Schweine, sämtliche Frauen keine?" Die Frage ist das mit Abstand Provokanteste und Direkteste in ASPs sonst so entrücktem Schaffen. Antworten geben sie nicht vor. Gut so!