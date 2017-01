laut.de-Kritik Die Anlagen sind da, die Ideen leider nicht. Review von Manuel Berger

Um es kurz zu machen: AFIs selbstbetiteltes Werk lässt sich in einem Wort zusammenfassen: langweilig. Manchmal wünscht man sich beim Hören des "Blood Album" fast, die Ohren würden bluten. Denn so ein Widerhaken im Fleisch würde wenigstens bedeuten, dass etwas haften bleibt. Tut es aber selbst nach mehreren Durchlaufen nicht.

Wer Sunrise Avenue für musikalischen Hochgenuss hält, dem dürfte "The Blood Album" gut reinlaufen. Wobei bei den Finnen immerhin die eine oder andere Hook hängen bleibt. AFI gelingt heuer nicht einmal das. Durchgehend versuchen sie sich an breitbeinigem aber auch sensiblem Stadionrock. Das Ergebnis ist eine lauwarme Melange aus halbgaren Gefälligkeits-Riffs und gerne gewollten Händeschwenkrefrains. So geht es gleich im Opener "Dark Snow" los: "Oho o oho!"

Das darauffolgende "Still A Stranger" schwankt beständig zwischen Post-Hardcore und undefinierter Pop-Punk-Suppe. Der 'aggressive' Mittelpart soll wohl künstlerisch und poetisch sein, er bleibt aber vor allem eins: austauschbar. Abgesehen davon passiert lyrisch gefühlt ständig dasselbe: der Sänger fühlt sich "strange". Das hat man bereits nach der zweiten Wiederholung kapiert, man braucht keine fünf weitere. Da kann sich Davey Havok noch so viele unterschiedliche Vortragsweisen ausdenken.

Dabei sind die grundlegenden Arrangement-Ideen sicher keine schlechten. Gerne streut die Band zwischen die Distortion-Chords Akustik-Einsprengsel. Was mit entsprechender Substanz im jeweils gespielten Pattern toll funktionieren würde. Die Übergänge gehen flüssig vonstatten, dahingehend verstehen die Musiker ihr Handwerk definitiv. Aber das ist angesichts des teilweise durchaus guten Backkatalogs AFIs ja auch keine Überraschung. Nur nützt dieses Wissen über das Können der Combo angesichts des Dargebotenen nichts. "Pink Eyes" etwa startet ambitioniert und möchte dem Bass das Strophenfeld überlassen. Der Hörer legt aber derweil ein Nickerchen ein, wenn der Viersaiter unfassbar dünn seine paar Nötchen rausdudelt und der Rest des Songs vor sich hin schunkelt.

Apropos Nickerchen: Das Abstopp-Riff in "So Beneath You" hätten Blink 182-Kids vor etlichen Jahren vielleicht mal cool gefunden. Heute lockt man damit aber niemanden mehr vom Schulhof. Das ist wirklich beneath you, guys. Selbiges gilt für das in "Get Hurt" aufploppende Gitarrensolo – selten einfallslos. Beinahe peinlich. Das können Frei.Wild besser. Immerhin kennt Jade Puget seine Pentatonik.

Aber eigentlich passt es ganz gut zum Albumkonzept. Das scheint nämlich gewesen zu sein, ja nichts draufzupacken, das es nicht schon gibt. Bloß nicht anecken, man könnte ja jemanden vergraulen. Mag sein, dass das in den Radioplaylists eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Ich wünsche viel Spaß im Tal der Vergessenen, wenn der DJ nach ein paar Monaten genug neue Songs in die Rotation eingespeist hat, um die des "Blood Album" zu verdrängen.