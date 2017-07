laut.de-Kritik Rohe Kraft, lieblos verpackt. Review von Alexander Cordas

1977 waren AC/DC mit "Let There Be Rock" in den USA auf Tour. Die Scheibe knackte zum ersten Mal die US-Charts. Dementsprechend wohlwollend fiel der Empfang für die Australier in god's own country aus.

Beim Auftritt Anfang September 1977 in San Francisco lief dann auch die Bandmaschine mit. Die Mannen um Angus Young und Bon Scott spielten an jenem Tag zwei Sets, das hier vorliegende stammt vom zweiten Auftritt. Vom ersten, der immerhin Klassiker wie "It's A Long Way To The Top (If You Wanna Rock'n'Roll)", "Dirty Deeds Done Dirt Cheap" oder "T.N.T." enthält, scheinen leider keine Aufnahmen zu existieren.

Der hier zu hörende zweite Mitschnitt wurde im Radio übertragen und fand seinen Weg auf Tonträger bereits diverse Male. Die Hard-Fans werden diesen schönen Bootleg wohl schon in- und auswendig kennen. Für alle anderen, die abseits des Studio-Outputs gerne mal ein Ohr riskieren, kann man den Frisco-Auftritt schon empfehlen.

Natürlich hat die Soundqualität nicht annähernd die Klarheit späterer Aufnahmen. Der Kaufanreiz dürfte eher in der rohen Kraft der Darbietung liegen. Bon Scott schreit sich die Seele aus dem Leib, singt von seiner Gonorrhoe und dass er den zweiten Teil seiner Medikation gerade über die Bühne (sic!) gebracht hat. Was die Fans halt so wissen wollen.

Außerdem, für heutige Verhältnisse fast undenkbar: AC/DC scheinen sogar zu jammen. Zumindest legen das die überlangen Versionen von "The Jack" und "Up To My Neck In You" nahe. Kuriosum am Rande: "Kicked In The Teeth" sollte erst im folgenden Jahr auf "Powerage" erscheinen. Ein Anzeichen dafür, dass damals die Schlagzahl an Veröffentlichungen eine andere war als heute. Diese Tour stellte übrigens die Feuertaufe für Cliff Williams dar, der den geschassten Mark Evans am Bass ersetzte.

Trotz des ansprechenden Klangs und des Charakters eines musikhistorischen Dokuments stellt sich aber die Frage, warum man ein sattsam bekanntes Konzert in einer Aufmachung kaufen soll, die direkt aus den Tiefen der Photoshop-Hölle stammt. Da war den Machern wohl jeder Penny Aufwand einer zu viel. Wer für diese lieblos zusammengepfriemelte Scheibe kein Geld ausgeben möchte, kann sich das Ganze auch auf YouTube reinziehen.