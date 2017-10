laut.de-Kritik A wie altbacken, h wie heimelig, a wie anstrengend. Review von Sven Kabelitz

Ich schaffe es, A-has neues Album "MTV Unplugged - Summer Solstice" ganz durchzuhören. Ich schaffe es, A-has neues Album "MTV Unplugged - Summer Solstice" ganz durchzuhören. Ich schaffe es, A-has neues Alb ...

Entschuldigung. Volle Konzentration. Das verlangt meine Ehre als Musikkritiker. Also:

Auf dem Papier klingt die Idee, die drei Norweger endlich auch zu der 1990 ins Leben gerufenen Unplugged-Reihe einzuladen, vielversprechend. Über genug Hits und Fans verfügen sie. Was sollte bei einer Songauswahl, zu der Evergreens wie "The Sun Always Shines On TV", "Stay On These Roads", "Hunting High And Low", "The Living Daylights" oder "Take On Me" gehören, schon schief gehen? Nicht umsonst hat sich diese Band tief in die MTV-DNA verankert. In den Achtzigern hatten sie die besten Songs zum Tanzen und zum Kuscheln.

Leider haben A-ha 3.0 nach ihrer Wiedervereinigung nur noch wenig mit jener Band gemeinsam, die kraftvolle Alben wie "Scoundrel Days" und "East Of The Sun, West Of The Moon" veröffentlichte, deren Songs hier leider komplett ausgespart werden. Bereits der Brigitte-Pop des zweiten Comebacks "Cast In Steel" geriet verfahren und kraftlos. Auf "MTV Unplugged - Summer Solstice" bleibt letztendlich die atemberaubende Location das erwähnenswerteste. Zur Sommersonnenwende 2016 spielte die Band vor 250 Zuschauern zwei Konzerte auf der kleinen norwegischen Insel Giske. Gleich zu Beginn begrüßt die Band ihr Publikum "from the middle of norway".

Die Umsetzung der bekannten Gassenhauer gerät altbacken und bieder. Bei aller Heimeligkeit vergessen A-ha, dem Konzert eine eigene Dynamik zu verleihen. Mit "Lifelines", "I've Been Losing You" und "Manhattan Skyline" plätschert eine vergebene Chance nach der anderen vorbei, ohne Eindruck zu hinterlassen. Viel mehr fällt wieder auf, wie sehr Harket gerade in den hohen Lagen ein Problem hat, Töne zu treffen und stattdessen um sie herum leiert. In Stücken wie "Scoundrel Days" mit einem reichlich schmerzhaften Ergebnis.

Die neuen Songs "This Is Our Home" und "A Break In The Clouds" stören nicht, die Gäste jedoch größtenteils schon. Mit keinem von ihnen schafft es Harket, eine Beziehung aufzubauen. Egal ob Ingrid Helene Håvik, Lissie, Alison Moyet oder Echo & The Bunnymens Ian McCulloch, jeder von ihnen bleibt ein Fremdkörper. Würde das theatralische "Summer Moved On" vielleicht noch funktionieren, wenn Moyet die Vocals alleine übernommen hätte, verliert es durch die anstrengende Doppelbelastung Morten/Alison seinen Zauber.

McCullochs Auftritt in "Scoundrel Days" geht so sehr daneben, dass man sich schon fragen kann, ob er das Stück vorher mehr als zweimal gehört hat. Einzig das handzahme "The Killing Moon"-Cover sticht als einer der wenigen "MTV Unplugged - Summer Solstice"-Höhepunkte heraus.

Wie schön "Hunting High And Low" live funktionieren kann, zeigt die in Oslo aufgenommene und auf der "Forever Not Yours"-Maxi veröffentlichte Version. Dagegen bleibt der Klassiker hier ungewohnt blass. Zu den wenigen gelungenen Umsetzungen des hervorragenden Ausgangsmaterials zählt das ungewohnte "Memorial Beach" aus A-has gefloppter Rock-Phase und das glasklare "Living A Boy's Adventure Tail". Doch über weite Strecken bleibt der Unplugged-Auftritt der drei Norweger einfach nur ein Schlafmittel für die Sommersonnenwende und weitere unruhige Nächte. Schlaft gut und schöne Träume.